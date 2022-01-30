«Ювентус» отдал в аренду «Аяксу» 19-летнего полузащитника

«Аякс» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Мохаммеда Ихаттарена. Амстердамский клуб арендовал 19-летнего нидерландского футболиста у «Ювентуса» до 31 декабря 2022 года. В сделку включена опция выкупа.

«Мо Ихаттарену всего 19 лет, и он считается одним из лучших талантов в нашей стране. Однако в силу определённых обстоятельств он долгое время не играл. Вместе с нами он продолжит работать над своей физической формой в резервной команде. Там он сможет показать, что он всё ещё хороший игрок, которого мы знаем. Я заинтригован. Мы предлагаем ему эту возможность и собираемся ему помочь, но, конечно, всё зависит от него самого, и он это знает», — сказал директор «Аякса» Марк Овермарс.

Ихаттарен, являющийся воспитанником ПСВ, перешёл в «Ювентус» летом прошлого года и сразу же был отдан в аренду в «Сампдорию». Однако за генуэзский клуб он в итоге не провёл ни одного матча.