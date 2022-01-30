Отец девушки Гринвуда: дочь написала заявление. Её телефон взломали, она не хотела огласки

Алан Робсон, отец девушки нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда Гарриет Робсон, высказался об обвинениях в адрес футболиста. Ранее девушка показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии.

«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже знает о произошедшем, Гарриет написала заявление.



Она сказала, что её телефон был взломан. Мы посоветовали ей удалить всё, она сделала это, но было уже слишком поздно.



Она опустошена, потому что не хотела, чтобы это было обнародовано. Гринвуд был частью нашей семьи 2-3 года. В последние несколько месяцев их отношения складывались не очень хорошо. Гарриет тяжело из-за произошедшего», — цитирует Робсона Mirror со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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