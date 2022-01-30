Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец девушки Гринвуда: дочь написала заявление. Её телефон взломали, она не хотела огласки

Отец девушки Гринвуда: дочь написала заявление. Её телефон взломали, она не хотела огласки
Комментарии

Алан Робсон, отец девушки нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда Гарриет Робсон, высказался об обвинениях в адрес футболиста. Ранее девушка показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии.

«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже знает о произошедшем, Гарриет написала заявление.

Она сказала, что её телефон был взломан. Мы посоветовали ей удалить всё, она сделала это, но было уже слишком поздно.

Она опустошена, потому что не хотела, чтобы это было обнародовано. Гринвуд был частью нашей семьи 2-3 года. В последние несколько месяцев их отношения складывались не очень хорошо. Гарриет тяжело из-за произошедшего», — цитирует Робсона Mirror со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
20-летний мужчина был задержан по подозрению в насилии. Ранее в этом обвинили Гринвуда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022