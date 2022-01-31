«Крутое и важное возвращение». Малафеев — о переходе Эриксена в «Брентфорд»

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход датского полузащитника Кристиана Эриксена в английский «Брентфорд».



«Крутое и важное возвращение», — написал Малафеев в «Твиттере».

Сегодня, 31 января, Эриксен подписал с английской командой контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошёл все медицинские тесты.



Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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