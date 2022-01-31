Кристиан Эриксен обратился к болельщикам «Брентфорда»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен обратился к болельщикам после подписания контракта с «Брентфордом».



«Привет, это Кристиан Эриксен. Рад сообщить, что я теперь — игрок «Брентфорда». Не могу дождаться начала работы. Надеюсь, увижу всех вас очень скоро», — сказал Эриксен в видеообращении, опубликованном на странице «Брентфорда» в «Твиттере».



Эриксен подписал контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на год. Ранее стало известно, что Эриксен успешно прошёл все медицинские тесты.



Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.

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