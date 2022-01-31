«Ювентус» готов платить 30% зарплаты Рэмси, чтобы тот перешёл в «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» заинтересован в аренде полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмси. Итальянский клуб готов платить 30% зарплаты валлийского футболиста, чтобы помочь «Рейнджерс» закрыть сделку. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Ранее Аарон отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Если он не уйдёт из «Ювентуса» этой зимой, то во второй половине сезона может вообще не выйти на поле, так как не входит в планы Массимилиано Аллегри.
Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аарона Рэмси в € 5 млн.
- 31 января 2022
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