«Манчестер Сити» объявил о трансфере форварда «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О трансфере 22-летнего аргентинца объявил «Манчестер Сити».

Альварес подписал с «горожанами» контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды, информирует официальный сайт «Манчестер Сити».

Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.



В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.



Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» просил за футболиста € 16 млн + бонусы.

«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в 23-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.