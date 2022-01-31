«Манчестер Сити» объявил о трансфере форварда «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. О трансфере 22-летнего аргентинца объявил «Манчестер Сити».
Альварес подписал с «горожанами» контракт на 5,5 лет. До конца нынешнего сезона он будет выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды, информирует официальный сайт «Манчестер Сити».
Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забив 18 голов и отдав семь результативных передач. Альварес стал лучшим бомбардиром первенства.
Ранее сообщалось, что «Ривер Плейт» просил за футболиста € 16 млн + бонусы.
«Манчестер Сити» не сумел обыграть «Саутгемптон» в 23-м туре АПЛ. Видео доступно на «Чемпионате».
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