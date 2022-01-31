«Тоттенхэм» не отпустит Бергвейна в «Аякс». Игрока захотел оставить Антонио Конте

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн останется в команде. «Шпоры» отказались продавать его «Аяксу», информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, сделка сорвалась по двум причинам. Во-первых, «Тоттенхэм» хотел за нидерландского игрока € 25 млн, а «Аякс» не был готов удовлетворить такие финансовые аппетиты лондонского клуба. Во-вторых, Бергвейна лично захотел оставить в команде главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Аякса» по Бергвейну в размере € 18 млн.
Бергвейн пополнил ряды «Тоттенхэма» в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн. В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 8 матчах английской Премьер-лиги отдал одну голевую передачу. Контракт Бергвейна истекает в 2025 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.
«Тоттенхэм» проиграл «Челси» в лондонском дерби:
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