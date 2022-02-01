«Атлетико» приобрёл 28-летнего мозамбикского защитника «Лилля» Мандава

Пресс-служба мадридского «Атлетико» объявила о переходе 28-летнего крайнего защитника французского «Лилля» Рейнилду Мандава. Об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Футболист заключил контракт до 30 июня 2025 года. Согласно информации Transfermarkt.de испанскому клубу пришлось выложить за игрока € 3 млн.

«Мы пополнили нашу команду футболистом с выделяющимися физическими данными, способного пройти всю левую бровку, при том, что в борьбе Мандава очень сложно пройти без проблем из-за его телосложения. Кроме того, он очень хорошо играет головой благодаря своему прыжку, что делает его опасным и в борьбе на стандартах у чужих ворот. Таким образом, в наш клуб приходит опытный и проверенный в Европе игрок», — так представляет Мандава пресс-служба «Атлетико».

В текущем сезоне Мандава принял участие в 27 матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом.