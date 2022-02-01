Почеттино прокомментировал вылет «ПСЖ» от «Ниццы» в 1/8 финала Кубка Франции

49-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий французский «Пари Сен-Жермен», высказался о вылете клуба от «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Нам не хватало опасности перед чужими воротами. Безусловно, с такой командой, как «Ницца», мы должны показывать более хорошую игру. Когда дело доходит до серии пенальти – это всегда лотерея.

В первом тайме футболисты «ПСЖ» действовали слишком медленно, несмотря на то, что мы столкнулись с клубом, который не давал нам свободного пространства и, следовательно, возможностей для создания моментов. Во втором тайме движение было лучше, но не настолько, чтобы этого хватило для победы. Опять же, нужно быть более эффективными и нацеленными на чужие ворота.

Замена Мбаппе во втором тайме? Мы ведём постоянный диалог с медицинским персоналом и учитываем самочувствие игроков, поэтому предпочли заменить его. Месси? Ему было необходимо провести на поле все 90 минут», — цитирует Почеттино Goal.