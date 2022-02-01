Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

15-летний форвард «Палмейраса», за которым следят топ-клубы, рассказал о любимой команде

15-летний форвард «Палмейраса», за которым следят топ-клубы, рассказал о любимой команде
Комментарии

15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик рассказал о клубе, за который он болеет.

«Реал» — это клуб, который я очень люблю из-за Криштиану Роналду. Я очень привязан к «Реалу» из-за Криштиану, но я также изучил их историю, это очень хорошая команда. Мне очень приятно знать, что они следят за мной и наблюдают за моими играми.

Однако мне предстоит ещё долгий путь, нужно больше работать, больше отдаваться делу.

Я поддерживаю «Реал». Хочу, чтобы они выиграли ещё одну Лигу чемпионов», — цитирует Эндрика Marca.

В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду. Ранее сообщалось, что за юным бразильцем следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
15-летний игрок «Палмейраса», за которым следят топ-клубы Европы, подпишет первый контракт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022