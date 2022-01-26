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15-летний игрок «Палмейраса», за которым следят топ-клубы Европы, подпишет первый контракт

15-летний игрок «Палмейраса», за которым следят топ-клубы Европы, подпишет первый контракт
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15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик летом подпишет первый профессиональный контракт с клубом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до 2025 года, в нём будет прописана сумма отступных за Эндрика, которая составит € 18 млн.

Ранее сообщалось, что за юным бразильцем следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы.

Напомним, «Палмейрас» не получал никаких предложений о трансфере, потому что форвард является несовершеннолетним и у него нет профессионального контракта с клубом.

В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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