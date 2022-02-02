«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встречался с «Ригой». Игра прошла на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 0:0.



«Спартак» проведёт ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеский матч московского «Спартака» с «Уралом».



Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка московской команды к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.