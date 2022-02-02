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«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче

«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встречался с «Ригой». Игра прошла на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 0:0.

«Спартак» проведёт ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеский матч московского «Спартака» с «Уралом».

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка московской команды к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 февраля 2022, среда. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Рига
Рига, Латвия
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