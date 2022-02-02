«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче
Поделиться
В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встречался с «Ригой». Игра прошла на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 0:0.
«Спартак» проведёт ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеский матч московского «Спартака» с «Уралом».
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка московской команды к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:44
-
18:38
-
18:12
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:16
-
15:58
-
15:36
-
15:21
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:50
-
14:36
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:43
-
13:16
Партнерский контент