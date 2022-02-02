Аарон Рэмси: переход в «Рейнджерс» был нервным

Полузащитник Аарон Рэмси раскрыл детали перехода из «Ювентуса» в «Рейнджерс» на правах аренды.
«Этот переход был нервным. Между клубами был постоянный диалог, появлялись небольшие изменения, но в конце концов я был просто рад, что нам удалось прийти к соглашению. Я сталкивался с этим впервые, так что да, это определённо нервный опыт для меня.
Я общался со спортивным директором «Рейнджерс» и тренером на прошлой неделе, поэтому был взволнован и очень хотел сюда попасть. Рад, что всё прошло гладко и я оказался в клубе», — приводит слова Рэмси Sky Sports.
Аарон стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Также он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году.
- 2 февраля 2022
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