«Зенит» минимально обыграл «Мидтьюлланн»

Сегодня, 3 февраля, проходил товарищеский матч между «Зенитом» и «Мидтьюлланном». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Единственный гол в матче забил Нуралы Алип. 22-летний защитник замкнул подачу с углового и открыл счёт в матче. Этот гол стал для него первым в составе клуба из Санкт-Петербурга. Алип стал первым казахстанским игроком «Зенита» с 2004 года, кому удалось забить гол в составе сине-бело-голубых. Последним казахстанским футболистом, забивавшим за «Зенит» до этого, был Евгений Тарасов.



Алип — воспитанник «Кайрата». Он продолжает принадлежать казахстанской команде, но находится в составе коллектива Сергея Семака на просмотре с первого сбора.



В нынешнем сезоне Алип в 13 матчах во всех турнирах забил гол. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.



Ближайший официальный матч команда Семака проведёт 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» дома.