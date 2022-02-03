Погба хочет уйти в «Реал». «Манчестер Юнайтед» не будет удерживать игрока

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 28-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», сообщает ESPN.



По информации источника, сам француз хочет перейти в «Королевский клуб». «Красные дьяволы» смирились с тем, что хавбек желает уйти, поэтому не будут его удерживать. Отмечается, что за Погба также следят «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».



28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в девяти матчах английской Премьер-лиги отдал семь голевых передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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