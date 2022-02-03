Уткин — о Чалове: о том, что в ЦСКА вконец не умеют продавать игроков, известно давно

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на продажу Фёдора Чалова в «Базель».
«Два года назад Чалова торговал «Кристал Пэлас» за £ 20 млн. Тогда, кстати, ЦСКА находился в очень сложной финансовой ситуации и почему-то решил Чалова не продавать. Может быть, это был не только случай, когда ЦСКА в очередной раз упустил возможность заработать хорошие деньги, продав своего футболиста, а может быть, это Чалов упустил интересный вариант развития своей карьеры.
О том, что в ЦСКА вконец просто не умеют продавать игроков, известно давно. Вы мне скажете, что бывали и удачные сделки, в частности, продажа Жо в Англию, но, вы знаете, это и называется «иногда». Если человек иногда ничего не умеет продавать, это означает, что он идиот или, может быть, вложился в биткоин», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
- 3 февраля 2022
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