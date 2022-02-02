Фёдор Чалов определился с игровым номером в «Базеле»

Российский нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды за швейцарский «Базель», определился с игровым номером.

Пресс-служба швейцарской команды сообщила, что Чалов будет выступать в Швейцарии под 99-м номером. Фёдор Чалов стал самым дорогим игроком местной Суперлиги. Стоимость российского форварда составляет € 8 млн. Арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.



В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.

Новость по теме Чалов является самым дорогим игроком швейцарской Суперлиги