Ляказетт обратился к Обамеянгу, перешедшему из «Арсенала» в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт обратился к форварду Пьер-Эмерику Обамеянгу, перешедшему в каталонскую «Барселону».



«Мой брат, спасибо тебе за последние четыре года. Без тебя моя история в «Арсенале» была бы совсем другой. Желаю тебе удачи в новом клубе. Скоро увидимся», — написал в «Твиттере» Ляказетт, сопроводив текст эмодзи.



Контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до июня 2025 года. В договоре прописана сумма отступных — € 100 млн.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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