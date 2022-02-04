Газизов заявил, что сотрудники «Уфы» готовы оформить Fan ID

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сотрудники клуба готовы к оформлению Fan ID.
«Мы-то на работе находимся. Конечно, оформим Fan ID, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим. Мы на работе, извините.
Бойкот болельщиков против Fan ID? Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать всё возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
Недавно стало известно, что РФС также может потребовать оформление Fan ID у футболистов, тренеров и персонала клубов для пропуска на стадионы.
- 4 февраля 2022
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