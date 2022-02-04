Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газизов заявил, что сотрудники «Уфы» готовы оформить Fan ID

Газизов заявил, что сотрудники «Уфы» готовы оформить Fan ID
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что сотрудники клуба готовы к оформлению Fan ID.

«Мы-то на работе находимся. Конечно, оформим Fan ID, ничего страшного в этом не вижу. Не знаю, кто высказывается против, мы оформим. Мы на работе, извините.

Бойкот болельщиков против Fan ID? Я уже высказал мнение по этому поводу. Надо сделать всё возможное, чтобы болельщикам на стадионе и трибунах было безопасно и комфортно», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Недавно стало известно, что РФС также может потребовать оформление Fan ID у футболистов, тренеров и персонала клубов для пропуска на стадионы.

Новость по теме
«Это вообще маразм!» Иванов – о том, что футболистов могут заставить получать Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022