«Манчестер Юнайтед» — лидер гонки за подписание защитника «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания защитника испанской «Барселоны» Рональда Араухо, который ещё не согласовал новый контракт с клубом. Английский клуб называют лидером за подписание контракта с уругвайским защитником. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, в услугах 22-летнего футболиста также заинтересованы «Челси» и «Манчестер Сити». Наставник горожан Хосеп Гвардиола был замечен за ужином с одним из представителей Араухо.
Ранее стало известно, что уругваец хочет остаться в «Барсе», но рассчитывает на контракт, который будет соответствовать его уровню игры.
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола.
«Барселона» обыграла «Алавес» в 22-м туре испанской Ла Лиги:
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