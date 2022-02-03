Гвардиола поужинал с агентом защитника «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола замечен за совместным ужином с Эдмундо Кабчи — владельцем «Альбасете» и одним из представителей защитника «Барселоны» Рональда Араухо. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Diario Sport.
Ранее стало известно, что уругваец хочет остаться в «Барсе», но рассчитывает на контракт, который будет соответствовать его уровню игры.
Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры уругваец принял участие в 16 матчах, в которых забил два гола.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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