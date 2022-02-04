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«Атлетико» планирует подписать защитника «Астон Виллы» летом

«Атлетико» планирует подписать защитника «Астон Виллы» летом
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Защитник «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэш продолжает входить в сферу интересов мадридского «Атлетико». Испанский клуб, который ведёт переговоры о переходе футболиста с января, хочет подписать его на следующий сезон. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Защитник выступает за «Астон Виллу» с 2020 года, куда перешёл из «Ноттингем Форест» за € 15,75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кэш сыграл в 21 матче, в которых забил один гол.

«Эвертон» — «Астон Вилла». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

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