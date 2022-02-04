Роналду впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед» не реализовал пенальти
Поделиться
Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на забил пенальти в матче Кубка Англии с «Мидлсбро».
Это первый промах португальца с «точки» с момента возвращения в Англию. До этого он нанёс два точных 11-метровых удара за клуб с момента перехода в 2021 году.
Команда Ральфа Рангника начала своё участие в турнире игрой с «Астон Виллой». Тогда «красные дьяволы» минимально переиграли бирмингемцев (1:0). Соперники манкунианцев сыграли свой первый матч в рамках Кубка Англии нынешнего сезона с командой «Мэнсфилд Таун», в которой одержали победу со счётом 3:2.
«Мидлсбро» занимает седьмое место в Чемпионшипе, «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке в АПЛ.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
- 5 февраля 2022
-
00:21«Химки» подпишут полузащитника «Алании» Эксклюзив
- 4 февраля 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22
Партнерский контент