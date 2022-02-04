Роналду впервые после возвращения в «Манчестер Юнайтед» не реализовал пенальти

Футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду на забил пенальти в матче Кубка Англии с «Мидлсбро».

Это первый промах португальца с «точки» с момента возвращения в Англию. До этого он нанёс два точных 11-метровых удара за клуб с момента перехода в 2021 году.

Команда Ральфа Рангника начала своё участие в турнире игрой с «Астон Виллой». Тогда «красные дьяволы» минимально переиграли бирмингемцев (1:0). Соперники манкунианцев сыграли свой первый матч в рамках Кубка Англии нынешнего сезона с командой «Мэнсфилд Таун», в которой одержали победу со счётом 3:2.



«Мидлсбро» занимает седьмое место в Чемпионшипе, «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке в АПЛ.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.