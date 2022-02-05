Зайнутдинов и Шайхутдинов вернулись в расположение ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, проходивший обследование в Германии, и вратарь Владимир Шайхутдинов, который работал на сборе молодёжки, вернулись в Кампоамор, сообщает пресс-служба армейцев.



Напомним, 2 февраля проходил товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу армейского клуба. Подопечные Алексея Березуцкого также сыграют с «Норшелланном» (5 февраля) и «Люнгбю» (9 февраля).



Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).



Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.

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