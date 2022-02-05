Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зайнутдинов и Шайхутдинов вернулись в расположение ЦСКА

Зайнутдинов и Шайхутдинов вернулись в расположение ЦСКА
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, проходивший обследование в Германии, и вратарь Владимир Шайхутдинов, который работал на сборе молодёжки, вернулись в Кампоамор, сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, 2 февраля проходил товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу армейского клуба. Подопечные Алексея Березуцкого также сыграют с «Норшелланном» (5 февраля) и «Люнгбю» (9 февраля).

Красно-синие располагаются на четвёртом месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров. На втором месте в национальном первенстве находится «Динамо» (36).

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги возобновится для подопечных Алексея Березуцкого встречей со «Спартаком» 26 февраля в рамках матча 19-го тура. 1 марта армейцы проведут встречу с «Сочи» в 1/8 финала Кубка страны.

Новость по теме
Юсуф Языджи: уже успел полюбить ЦСКА. На поле буду отдавать себя максимально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022