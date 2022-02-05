Полузащитник «Алании» Бутта Магомедов прокомментировал свой переход в «Химки».



«Рад присоединиться к «Химкам». Клуб Премьер-Лиги — это шаг вперёд для меня. Приложу все усилия и сделаю всё возможное, чтобы помочь команде сохранить прописку в лиге. В «Алании» меня хорошо проводили. Ещё в детстве я смотрел матчи «Химок» в Премьер-Лиге, видел, как забивал Андрей Тихонов – прекрасно помню его голы со штрафных. Также очень много друзей, знакомых играли в клубе в разное время. Так как я воспитанник УОР №5, знаю Илью Тусеева, Данила Массуренко. Играл вместе с Егором Генераловым. Приятно вернуться в Московскую область. Здесь живут мои родители, здесь я начал заниматься футболом. Можно сказать, это место, где всё начиналось.



В «Химках» крепкая команда, в составе есть именитые футболисты, а также хороший опытный тренер, который работал в нескольких клубах Премьер-Лиги. Уверен, у нас всё будет хорошо», — цитирует Магомедова пресс-служба «Химок».

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