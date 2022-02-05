Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в матче с чемпионом Малайзии

В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встречался с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим». Игра прошла на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 23-й минуте бразильский нападающий «Джохора» Бергсон вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 71-й минуте Александр Соболев сравнял счёт.

«Спартак» проведёт на сборах ещё один контрольный матч. 8 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Уралом».



«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). «Джохор» выиграл восемь последних чемпионатов Малайзии.