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Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в матче с чемпионом Малайзии

Гол Соболева спас «Спартак» от поражения в матче с чемпионом Малайзии
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В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встречался с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим». Игра прошла на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 23-й минуте бразильский нападающий «Джохора» Бергсон вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 71-й минуте Александр Соболев сравнял счёт.

«Спартак» проведёт на сборах ещё один контрольный матч. 8 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Уралом».

«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). «Джохор» выиграл восемь последних чемпионатов Малайзии.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 февраля 2022, суббота. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Джохор Дарул Такзим
Джохор-Бару, Малайзия
0:1 Бергсон – 23' (пен)   1:1 Соболев – 71'
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