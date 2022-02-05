Черевченко: «Химкам» нужен даже не один, а ещё два нападающих

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с «Рубином» (0:0) рассказал о состоянии новичка Бутты Магомедова и ответил на вопрос о трансферных целях подмосковного клуба.
«По 30 минутам, которые Магомедов сыграл сегодня, трудно что-то говорить. Признаюсь, что за ФНЛ я не следил. В тренировочном процессе он неплохо себя показывает. Но самый главный показатель — это футбольное поле во время матчей.
Приобретения, конечно, необходимы. Самое основное, что нам нужно на данный момент — это не один, а ещё два нападающих», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
«Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.
- 5 февраля 2022
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