Черевченко: «Химкам» нужен даже не один, а ещё два нападающих

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с «Рубином» (0:0) рассказал о состоянии новичка Бутты Магомедова и ответил на вопрос о трансферных целях подмосковного клуба.

«По 30 минутам, которые Магомедов сыграл сегодня, трудно что-то говорить. Признаюсь, что за ФНЛ я не следил. В тренировочном процессе он неплохо себя показывает. Но самый главный показатель — это футбольное поле во время матчей.

Приобретения, конечно, необходимы. Самое основное, что нам нужно на данный момент — это не один, а ещё два нападающих», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Химки» набрали 14 очков в 18 матчах и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.