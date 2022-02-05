Игрок «Мидлсбро»: какой же Роналду красивый в жизни, вау

Защитник «Мидлсбро» Даэл Фрай высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Увидеть Роналду и всех остальных звёзд – это просто невероятно. Сыграть против них и выиграть – вообще фантастика.
Как мы поговорили с Роналду? Я ничего не сказал ему, но заметил, какой же он красивый в жизни. Вау!» — сказал Фрай BBC.
Матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро» завершился победой последних в серии пенальти (1:1, 8:7 — по пенальти). Единственный удар — за «МЮ» — не реализовал Энтони Эланга.
Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.
Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. Контракт Криштиану с манкунианцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
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