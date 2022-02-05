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В «Рубине» рассказали причину отсутствия Слуцкого на матче с «Химками»

В «Рубине» рассказали причину отсутствия Слуцкого на матче с «Химками»
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Ассистент главного тренера казанского «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал ничейный результат с «Химками» (0:0) в товарищеской игре, а также рассказал о причине отсутствия Леонида Слуцкого на матче.

«Очень понравился первый тайм. Хорошо прессинговали, хорошо контролировали мяч. Я считаю, что первый тайм прошёл с нашим ощутимым преимуществом. Второй тайм — похуже, но это, скорее всего, связано с заменами и не совсем оптимальным состоянием наших футболистов.

Почему Леонид Слуцкий не был на игре? Он почувствовал недомогание, решили не рисковать. Он остался смотреть трансляцию в номере», — приводит слова Веретенникова пресс-служба казанского клуба в «Телеграме».

В следующем матче «Рубин» встретится с «Динамо» Батуми. Игра состоится 8 февраля.

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