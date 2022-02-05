Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Кубка африканских наций

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах высказался о предстоящем финальном матче Кубка Африки со сборной Сенегала.



«Здорово играть против такой команды, как Сенегал, и против Садио Мане. Во время матча мы станем соперниками, а потом снова будем партнёрами по команде.



Мы немного поговорили перед матчем с Марокко, я спросил, как его голова. Тогда я сказал, что надеюсь увидеться с ним в финале и провести хороший матч.



Завоевать трофей со своей сборной – это нечто особенное. Я выиграл Лигу чемпионов, что было очень приятно. Я побеждал в АПЛ с командой, которая не выигрывала чемпионат 30 лет. Я побеждал в Швейцарии, везде выигрывал. Теперь хочется победить со сборной. Надеюсь, завтра у нас это получится», — цитирует Салаха Liverpool Echo.

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