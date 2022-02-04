«Ливерпуль» поздравил Салаха и Мане с выходом в финал Кубка Африки

«Ливерпуль» поздравил нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха и форварда национальной команды Сенегала Садио Мане с выходом в финал Кубка африканских наций.



«Гордимся вами обоими», — написали представители пресс-службы «Ливерпуля» в своём «твиттере».



В финале Кубка Африки между собой сыграют сборные Сенегала и Египта. Встреча состоится в Яунде на стадионе «Пауло Бийя» в воскресенье, 6 февраля. Начало матча – в 22:00 мск.



Ранее в субботу, 5 февраля, в Яунде на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо примет Камерун. Начало игры – в 22:00 мск.



Напомним, действующий победитель соревнований — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.

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