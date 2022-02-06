«Динамо» объявило о расторжении контракта с защитником Морозовым
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Московское «Динамо» расторгло контракт с защитником Григорием Морозовым. Об этом сообщает пресс-служба команды в «Телеграме».
«Григорий Морозов покидает «Динамо». Сотрудничество с защитником было завершено по соглашению сторон. Дебютировал за основную команду в 2015 году, провёл 119 матчей и забил 4 мяча. Удачи, Гриша! Спасибо за всё», — сказано в заявлении пресс-службы «Динамо».
27-летний Морозов в нынешнем сезоне играл за вторую команду «Динамо» в Футбольной национальной лиге-2, проведя семь матчей, забив гол и отдав голевую передачу. В структуре «Динамо» защитник оказался в 2012 году. Действующее соглашение Морозова с командой истекало в конце нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает Морозова в € 400 тыс.
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