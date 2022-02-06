Никола Моро объяснил, чем обусловлен успех «Динамо» в первой половине сезона

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро объяснил, за счёт чего московский клуб выдал успешную первую половину сезона.

«Чем обусловлена результативная первая часть сезона? Мы просто реализуем на поле то, над чем работаем во время тренировочного процесса, и слушаем тренера. Это результат каждодневной работы. У нас молодая команда, которая хочет стать лучше и сделать шаг вперёд. И за счёт талантливых ребят, отличного тренерского штаба и персонала нам это удаётся», — приводит слова Моро пресс-служба «Динамо» в своё телеграм-канале.

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).