Аллегри: сейчас «Ювентус» вне борьбы за чемпионство

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что сейчас команда не претендует на звание лучшего клуба страны.
«Сейчас за чемпионство борются «Интер», «Милан» и «Наполи». Мы вне борьбы. Но мы всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов.
Мы поступательно движемся шаг за шагом. У «Аталанты» игра в запасе, и в воскресенье мы встретимся в очном матче.
Эти три команды борются за скудетто. К сожалению, нам не хватает четырех очков, которые позволили бы нам побороться за титул. Мы сами виноваты, нужно смириться с этим», – приводит слова специалиста Football Italia.
«Ювентус» набрал 45 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Серии А, обогнав «Аталанту» (43). Но у команды Джан Пьеро Гасперини есть матч в запасе. «Верона» (33) занимает девятую позицию.
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