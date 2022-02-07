«Сампдория» подписывает бывшего нападающего «Ювентуса»
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Итальянская «Сампдория» в ближайшее время подпишет контракт с нападающим Себастьяном Джовинко, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, стороны устно договорились об условиях сделки. Джовинко должен прилететь в Италию для заключения контракта в ближайшие часы.
Последним клубом 35-летнего итальянского нападающего был «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, в котором он стал чемпионом страны.
Джовинко — воспитанник «Ювентуса», он выступал в структуре команды с 1996 по 2011 год, а также с 2012 по 2015 год. За туринцев итальянский футболист принял участие в 132 матчах, в которых забил 20 голов и отдал 23 голевые передачи.
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