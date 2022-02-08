«Зенит» обыграл «Портимоненсе» в товарищеском матче
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«Зенит» провёл товарищеский матч на сборах в Португалии. Соперником петербуржцев стала команда «Портимоненсе». Встреча завершилась победой российского коллектива со счётом 3:1. Голы в составе сине-бело-голубых забивали Деян Ловрен, Малком и Клаудиньо.
Напомним, ближайший официальный матч команда Семака проведёт 17 февраля. В рамках 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубым предстоит встретиться с испанским «Бетисом».
На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.
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