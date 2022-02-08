Сколари: я сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, как он сообщил о смерти отца нападающему Криштиану Роналду.

«Сообщать эту новость было крайне тяжело. Тогда мы стали с Криштиану ближе. Я сообщил Роналду о смерти отца перед игрой с Россией. Мне было грустно, но эта ситуация сблизила нас. Он попросил меня выйти на поле и провёл отличный матч», — цитирует Сколари Daily Mail.

В октябре 72-летний специалист покинул тренерский мостик «Гремио» спустя три месяца и два дня после назначения на него. Такая же участь настигла Сколари и в его прошлом клубе – «Крузейро», где специалист провёл три месяца и был уволен. Луис Фелипе Сколари широко известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, а также с клубами «Челси», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Палмейрас».