Сколари: я сообщил Роналду о смерти отца перед матчем с Россией

Бывший главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари рассказал, как он сообщил о смерти отца нападающему Криштиану Роналду.
«Сообщать эту новость было крайне тяжело. Тогда мы стали с Криштиану ближе. Я сообщил Роналду о смерти отца перед игрой с Россией. Мне было грустно, но эта ситуация сблизила нас. Он попросил меня выйти на поле и провёл отличный матч», — цитирует Сколари Daily Mail.
В октябре 72-летний специалист покинул тренерский мостик «Гремио» спустя три месяца и два дня после назначения на него. Такая же участь настигла Сколари и в его прошлом клубе – «Крузейро», где специалист провёл три месяца и был уволен. Луис Фелипе Сколари широко известен по работе со сборными Португалии и Бразилии, а также с клубами «Челси», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Палмейрас».
- 8 февраля 2022
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