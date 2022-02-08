Игроки «Локомотива» покатались на картинге

Футболисты московского «Локомотива» на тренировочном сборе в Марбелье (Испания) покатались на картинге.

«Конечно, самое главное — это получить удовольствие, немножко расслабиться и сменить обстановку. Ребята мчались, соревновались плечом к плечу друг с другом. Это помогает нам проходить тренировочные сборы. Сегодняшнее событие сблизило команду. Могу сказать, что сегодня было очень сложно. Ребята составили неплохую конкуренцию. Очень рад, что победил сегодня. Показал, что наши тренеры на уровне и их надо уважать», — сказал тренер вратарей Саша Март в эфире клубного YouTube-канала.

Московский «Локомотив» (28) — на шестом месте в чемпионате России. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». Розыгрыш турнира возобновится после зимней паузы 26 февраля.