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Защитник сборной России Кудряшов сообщил о расставании с женой

Защитник сборной России Кудряшов сообщил о расставании с женой
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Футболист сборной России и турецкого «Антальяспора» Фёдор Кудряшов рассказал, что больше не живёт с супругой Анастасией.

«Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за всё, что она делает для меня и наших сына и дочки! Время идёт, мы меняемся, взрослеем, появляются новые цели, осознанности.

Мы с Настей уже какое-то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху. Тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь, я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех. Жизнь нам и дана для счастья!» — написал Кудряшов в своём «инстаграме».

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