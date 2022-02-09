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«Крылья Советов» обыграли «Астану»

«Крылья Советов» обыграли «Астану»
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Сегодня, 9 февраля, проходил товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и казахстанской «Астаной». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу самарского клуба.

Счёт на 45-й минте открыл Данил Липовой. В начале второго тайма Абат Аймбетов восстановил равенство на табло. На 64-й минуте Юрий Горшков установил итоговый счёт — 2:1.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Игоря Осинькина 27 очков. «Астана» находится на четвёртой строчке в национальном первенстве Казахстана. После 18 туров чемпионата страны московское «Динамо» занимает в турнирной таблице второе место, выиграв 11 матчей и набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38), у которого столько же побед, но на два поражения меньше.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2022, среда. 11:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
2 : 1
Астана
Нур-Султан, Казахстан
1:0 Липовой – 45+1'   1:1 Аймбетов – 46'   2:1 Горшков – 64'
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