«Крылья Советов» обыграли «Астану»

Сегодня, 9 февраля, проходил товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и казахстанской «Астаной». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу самарского клуба.
Счёт на 45-й минте открыл Данил Липовой. В начале второго тайма Абат Аймбетов восстановил равенство на табло. На 64-й минуте Юрий Горшков установил итоговый счёт — 2:1.
«Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Игоря Осинькина 27 очков. «Астана» находится на четвёртой строчке в национальном первенстве Казахстана. После 18 туров чемпионата страны московское «Динамо» занимает в турнирной таблице второе место, выиграв 11 матчей и набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38), у которого столько же побед, но на два поражения меньше.
- 9 февраля 2022
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