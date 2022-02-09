«Крылья Советов» обыграли «Астану»

Сегодня, 9 февраля, проходил товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов» и казахстанской «Астаной». Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу самарского клуба.

Счёт на 45-й минте открыл Данил Липовой. В начале второго тайма Абат Аймбетов восстановил равенство на табло. На 64-й минуте Юрий Горшков установил итоговый счёт — 2:1.

«Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. У команды Игоря Осинькина 27 очков. «Астана» находится на четвёртой строчке в национальном первенстве Казахстана. После 18 туров чемпионата страны московское «Динамо» занимает в турнирной таблице второе место, выиграв 11 матчей и набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38), у которого столько же побед, но на два поражения меньше.