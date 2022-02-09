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Форвард «Локомотива» Вадим Карев перешёл в «Кубань»

Форвард «Локомотива» Вадим Карев перешёл в «Кубань»
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Нападающий «Локомотива» Вадим Карев продолжит карьеру в «Кубани», сообщает пресс-служба московского клуба.

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив» за более чем три совместных года. В первую очередь благодарен нашим болельщикам: на матчах молодёжки, «Казанки» и даже в социальных сетях – вы всегда верили в команду и гнали её вперед. Это дорогого стоит.

Хочу сказать спасибо всем тренерам, с которыми мне удалось поработать в «Локо» и «Казанке» – Максиму Мишаткину, Вячеславу Даеву, Александру Гришину, Андрею Фёдорову, Сергею Гришину, Кириллу Звягину, также своим партнёрам по команде, было очень много прекрасных моментов, врачам, реабилитологам, административному штабу и всем-всем-всем. Это было отличное время, которое я буду помнить – частичка меня навсегда в Черкизово», — отметил Карев.

Карев попал в систему «Локомотива» в 2019 году. Форвард играл за молодёжную команду клуба и «Казанку». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 16 матчах за «Казанку», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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