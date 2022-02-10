«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении Энрике на пост главного тренера
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» вместе с наставником французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино и тренером нидерландского «Аякса» Эриком тен Хагом. Об этом сообщает ESPN.
51-летний Луис Энрике тренирует сборную Испании с лета 2018 года с перерывами. Под его руководством команда провела 31 матч, в которых одержала 17 побед, восемь раз сыграла вничью и шесть раз проиграла. Контракт испанского специалиста с национальной сборной истекает в конце нынешнего сезона.
«МЮ» сыграл вничью с «Бёрнли», идущим на последнем месте в АПЛ:
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