«Ювентус» обыграл «Сассуоло» и вышел в полуфинал Кубка Италии

Сегодня, 11 февраля, завершался матч 1/4 финала Кубка италии между «Ювентусом» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «» в Турине (Ювентус). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу «зебр».

Счёт в игре спустя 3 минуты после стартового свистка открыл нападающий туринцев Пауло Дибала. На 24-й минуте Хамед Траоре сравнял счёт в противостоянии. Всё двигалось к тому, что матч перейдёт в дополнительное время, однако на 88-й минуте защитник «Сассуоло» Руан после удара Душана Влаховича занёс мяч в свои ворота, установив итоговый счёт в игре — 2:1.

«Ювентус» занимает четвёртое место в итальянском национальном первенстве. «Сассуоло» же находится в нижней части турнирной таблицы, располагаясь на 12-м месте.