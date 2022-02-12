Гол и результативная передача Вандерсона принесли «Краснодару» победу над «Мальмё»

Сегодня, 12 февраля, в испанской Марбелье на арене «Дама де ноче» проводили товарищеский матч российский «Краснодар» и шведский «Мальмё». Победу со счётом 2:0 одержали подопечные Даниэля Фарке.



Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник Кристиан Рамирес. Ему ассистировал нападающий Вандерсон. На 58-й минуте отличился и сам Вандерсон, голевую передачу отдал форвард Эрик Ботхейм.



В Российской Премьер-Лиге «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав в 18 матчах 29 очков. В первом туре чемпионата России после зимней паузы «быки» проведут домашний матч с московским «Локомотивом», который состоится 27 февраля. «Мальмё» в прошлом сезоне чемпионата Швеции занял первое место, защитив чемпионский титул.