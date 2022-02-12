«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Третий матч кряду счёт — 1:1

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Команды сыграли вничью – 1:1.
На 21-й минуте нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо открыл счёт, ему ассистировал Маркус Рашфорд.
На 48-й минуте форвард «святых» Че Адамс сравнял счёт, голевой пас отдал Мохамед Эльюнусси.
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«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в третий раз подряд играет вничью со счётом 1:1. До этого «красные дьяволы» с аналогичным счётом сыграли с «Мидлсбро» в Кубке Англии и с «Бёрнли» в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (29) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (60).
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