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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Третий матч кряду счёт — 1:1

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Третий матч кряду счёт — 1:1
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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Саутгемптон». Команды сыграли вничью – 1:1.

На 21-й минуте нападающий «красных дьяволов» Джейдон Санчо открыл счёт, ему ассистировал Маркус Рашфорд.

Гол Санчо:

На 48-й минуте форвард «святых» Че Адамс сравнял счёт, голевой пас отдал Мохамед Эльюнусси.

Ответный мяч Адамса:

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«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» в третий раз подряд играет вничью со счётом 1:1. До этого «красные дьяволы» с аналогичным счётом сыграли с «Мидлсбро» в Кубке Англии и с «Бёрнли» в АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (29) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (60).

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
12 февраля 2022, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Санчо – 21'   1:1 Адамс – 48'
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