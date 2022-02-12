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«Челси» в эпоху Абрамовича выиграл все турниры, в которых принимал участие

«Челси» в эпоху Абрамовича выиграл все турниры, в которых принимал участие
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Лондонский «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале турнира бразильский «Палмейрас». Таким образом, клуб Романа Абрамовича выиграл все турниры, в которых принимал участие после покупки российским миллиардером контрольного пакета акций команды.

С момента покупки Абрамовичем «Челси» в 2003 году клуб выиграл: 5 чемпионатов Англии, 2 Лиги чемпионов, 5 Кубков Англии, 3 Кубка английской лиги, 2 Лиги Европы, Суперкубок УЕФА, 2 Суперкубка Англии и клубный чемпионат мира.

После 24 туров чемпионата Англии «Челси» идёт на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда встретится с «Лиллем».

«Челси» победил «Тоттенхэм» в 23-м туре чемпионата Англии:

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