Рангник – о форме Санчо: это тот Джейдон, которого мы знаем по Бундеслиге

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об игре 21-летнего английского нападающего манкунианцев Джейдона Санчо, отметившегося забитым мячом в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:1).
«Джейдон в хорошей форме, мне понравилось его выступление не только в первом тайме, но и во втором, у него были хорошие моменты. Я очень доволен выступлениями Джейдона в последних двух играх. Это тот Джейдон, которого мы знаем по чемпионату Германии.
В нём ещё есть место для совершенствования, но то, как он играет сейчас, вероятно, — это лучший Джейдон Санчо, которого «Манчестер Юнайтед» видел до сих пор», — цитирует Рангника Goal со ссылкой на BT Sport.
Напомним, что Санчо стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В текущем сезоне он принял участие в 26 матчах за манкунианцев во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
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Гол Санчо в ворота «Саутгемптона».
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