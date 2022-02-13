Анчелотти оценил игру Бэйла в матче с «Вильярреалом»: валлиец играл нападающего

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру валлийца Гарета Бэйла в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:0).



«Он получил шанс [сыграть], и он справился, он мог забить, он был опасен. В принципе выполнил всё, что мы от него требовали», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.



В матче с «Вильярреалом» Бэйл играл в нападении вместо французского форварда Карима Бензема. Вопрос о том, выйдет ли валлиец на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «ПСЖ», который пройдёт во вторник, 15 февраля, Анчелотти оставил открытым: «Я не знаю. Придётся подождать и посмотреть, что произойдёт в ближайшие несколько дней. Надеюсь, все смогут вернуться в строй».

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