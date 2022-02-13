Анчелотти оценил игру Бэйла в матче с «Вильярреалом»: валлиец играл нападающего
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру валлийца Гарета Бэйла в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:0).
«Он получил шанс [сыграть], и он справился, он мог забить, он был опасен. В принципе выполнил всё, что мы от него требовали», — приводит слова Анчелотти испанское издание Marca.
В матче с «Вильярреалом» Бэйл играл в нападении вместо французского форварда Карима Бензема. Вопрос о том, выйдет ли валлиец на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «ПСЖ», который пройдёт во вторник, 15 февраля, Анчелотти оставил открытым: «Я не знаю. Придётся подождать и посмотреть, что произойдёт в ближайшие несколько дней. Надеюсь, все смогут вернуться в строй».
Новость по темеКарло Анчелотти высказался о ничьей в матче с «Вильярреалом»
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
08:53
-
08:31
-
05:22
-
04:43
-
04:42
-
04:27
-
04:09
-
03:51
-
03:21
-
02:50
-
02:24
-
02:15
-
02:06
-
01:30
-
01:28
-
01:19
-
01:14
-
01:03
-
00:24
-
00:09
-
00:00
- 12 февраля 2022
-
23:51
-
23:41
-
23:33
-
23:18
-
23:00
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
22:00
-
21:43
-
21:39
Партнерский контент