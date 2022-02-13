Капитан «Милана» может перейти в «Ювентус» или «Лацио»

Защитник и капитан «Милана» Алессио Романьоли может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. Следующим летом у 27-летнего итальянца завершится контракт с «россонери». Подписать его в качестве свободного агента хотят «Ювентус» и «Лацио», информирует Calciomercato.
Согласно сведениям источника, сам Романьоли больше хотел бы продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио». Однако агент футболиста Мино Райола склоняется к варианту с «Ювентусом», который готов сделать более щедрое финансовое предложение.
Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года защитник вызывается в сборную Италии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
В нынешнем сезоне Романьоли сыграл за «Милан» 21 матч, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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