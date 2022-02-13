Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: игра «МЮ» продолжает ухудшаться, а не становится лучше

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи поделился мнением об игре «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.



«Работа «Манчестер Юнайтед» без мяча хаотична, их тактический план оставляет желать лучшего. Возвращение назад при потере мяча – это базовое действие, а они этого просто не делают. Знаете, что вызывает наибольшее беспокойство? Игра «Манчестер Юнайтед» продолжает ухудшаться, а не становится лучше», — приводит слова Мёрфи Manchester Evening News.



Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».